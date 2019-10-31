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31 октября 2019 года 11:01
В условиях замедления глобальной экономики цены на нефть не смогут закрепиться выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Отраслевая статистика в очередной раз не позволила нефтяным котировкам продемонстрировать сильную динамику, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". "В условиях замедления глобальной экономики вряд ли цены на нефть смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе", - полагают аналитики банка. Нефтяные котировки в утренние часы четверга умеренно растут, отыгрывая резкое снижение днем ранее. Поддержку ценам на нефть, по мнению экспертов "Нордеа Банка", оказывают сообщения о закрытии нефтепровода, по которому сырье поставляется на ключевой американский терминал (Кушинг), из-за разлива нефти. В результате фьчерсы на Brent на старте торгов прибавляют около 0,5% и торгуются в районе отметки $61/bbl. В среду Минэнерго США сообщило о неожиданно резком росте запасов сырья в Штатах на прошлой неделе (на более чем 5 mb), что спровоцировало падение нефтяных цен почти на 2%.
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31 октября 2019 года 16:41
Рост экономики США кажется более устойчивым, чем думали многие, отмечается в комментарии Julius Baer. Неопределенность, связанная с внешнеторговым конфликтом, и слабая промышленная активность в мире ухудшили ситуацию в сфере деловых инвестиций, но частное потребление осталось на высоком уровне, а... читать дальше
.31 октября 2019 года 10:02
Нефтяные фьючерсы утром в четверг дорожают примерно на 0,5% после снижения накануне. Цены удерживаются выше психологически важных отметок в 60 долларов по Brent и 55 долларов для WTI. В среду давление на котировки оказали данные о большем, чем ожидалось, увеличении запасов "черного золота" в США... читать дальше
.31 октября 2019 года 09:51
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг поднимаются. Цены на нефть эталонных марок растут в четверг. читать дальше
.31 октября 2019 года 09:26
Нерадостная картина складывается в нефти. В среду Минэнерго США сообщило о росте запасов на 5,7 млн баррелей, в то время как рынок ждал повышения показателя на 0,5 млн. В результате декабрьский фьючерс на нефть сходил в район 60 долларов за баррель, откуда в четверг с утра наметился отскок. Пока... читать дальше
.30 октября 2019 года 18:25
Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, что позитивно для доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, говорится в комментарии началньика аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Ключевые данные среды по экономике США вышли сильнее прогноза. ВВП США в 3-ем квартале по первой оценке показал рост на 1,9%... читать дальше
.30 октября 2019 года 17:34
Доходности долгосрочных казначейских облигаций США приближаются к справедливым значениям - Julius Baer
Доходности долгосрочных казначейских облигаций США приближаются к справедливым значениям, но аналитики Julius Baer по-прежнему предпочитают умеренный кредитный риск, отмечает в своем комментарии руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. По оценкам... читать дальше
.30 октября 2019 года 17:13
Заставить расти или снижаться цены на золото, вероятно, сможет тональность выступления главы ФРС США - ИК "ФИНАМ"
Фьючерсы на золото продолжают торговаться в диапазоне трёхнедельного "боковика". Заставить расти или снижаться цены на драгоценный металл, вероятно, сможет тональность выступления главы ФРС - любой намек на еще одно снижение ставки в декабре вполне может создать импульс в золоте для прорыва выше... читать дальше
.30 октября 2019 года 16:00
В то время как рынок алюминия демонстрирует признаки восстановления равновесия, помогая ценам достичь "дна" на текущих уровнях, потенциал роста котировок также должен быть ограниченным, говорится в комментарии Julius Baer. В Китае имеется обилие свободных мощностей, которые с учетом снижающихся... читать дальше
.30 октября 2019 года 11:35
Доллар может оказаться на более крепких отметках в паре с евро (ниже отметки 1,11), последние сообщения по торговым переговорам о сохраняющейся неопределенности о сроках подписания первой фазы торгового соглашения ограничивают "аппетит" к рисковым активам, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.30 октября 2019 года 11:25
Будущие сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ остаются ключевой темой для рынка нефти - "Нордеа Банк"
В утренние часы среды контракты на Brent продолжают снижаться до отметки $61,5/bbl, WTI - до $55,4/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка в начале недели выступили сообщения Минэнерго РФ о том, что рассматривать более сильное сокращение... читать дальше
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