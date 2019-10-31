В условиях замедления глобальной экономики цены на нефть не смогут закрепиться выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"

Отраслевая статистика в очередной раз не позволила нефтяным котировкам продемонстрировать сильную динамику, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". "В условиях замедления глобальной экономики вряд ли цены на нефть смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе", - полагают аналитики банка.

Нефтяные котировки в утренние часы четверга умеренно растут, отыгрывая резкое снижение днем ранее. Поддержку ценам на нефть, по мнению экспертов "Нордеа Банка", оказывают сообщения о закрытии нефтепровода, по которому сырье поставляется на ключевой американский терминал (Кушинг), из-за разлива нефти.

В результате фьчерсы на Brent на старте торгов прибавляют около 0,5% и торгуются в районе отметки $61/bbl. В среду Минэнерго США сообщило о неожиданно резком росте запасов сырья в Штатах на прошлой неделе (на более чем 5 mb), что спровоцировало падение нефтяных цен почти на 2%.