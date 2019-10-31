Участникам рынка достаточно трудно найти дальнейшие драйверы для роста цен облигаций - Росбанк

Инвесторами начинают овладевать коррекционные настроения, участникам рынка на текущий момент достаточно трудно найти дальнейшие драйверы для роста цены облигаций, сообщается в комментарии Росбанка.

"Наблюдая за долговым рынком, мы замечаем, что инвесторами начинают овладевать коррекционные настроения. В среду доходности поступательно подрастали на дальнем участке кривой (+1/+3 бп). К закрытию торгов доходность 6-летних аукционных бумаг выросла до 6,25% годовых, что на 3 бп выше отсечки на аукционе, а 10-летние ОФЗ 26228 прибавили 4 бп с минимумов вчерашнего дня.

Участникам рынка на текущий момент достаточно трудно найти дальнейшие драйверы для роста цены облигаций. Следующее заседание Банка России состоится лишь в декабре, а мягкие сюрпризы со стороны ФРС США выглядят все менее вероятными", - отмечают аналитики Росбанка.