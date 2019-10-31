Рынок акций попробует подрасти, но риски коррекции нарастают - Алор Брокер

Российский рынок акций попробует подрасти, но риски коррекции для снятия технической перекупленности нарастают, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций в среду вновь переписал исторические максимумы и закрылся выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Следующей целью роста является "круглая" отметка 3000 пунктов, но перед ее "штурмом" все-таки следует ожидать небольшую коррекцию для снятия технической перекупленности.

"В четверг наш рынок попытается открыться ростом, отыгрывая подъем американских индикаторов после нашего закрытия. Но присоединяться к покупкам очень рискованно, вот-вот накопившаяся перекупленность даст о себе знать. Поэтому, может быть, лучше дождаться небольшой просадки. Впрочем, и сегодняшнее открытие вряд ли будет сильным: американские фьючерсы с утра снижаются на 0,1%", - отмечает аналитик Алексей Антонов.