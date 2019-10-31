Шансов на очередное тестирование отметки $62 у нефти немного - Алор Брокер

Нерадостная картина складывается в нефти. В среду Минэнерго США сообщило о росте запасов на 5,7 млн баррелей, в то время как рынок ждал повышения показателя на 0,5 млн. В результате декабрьский фьючерс на нефть сходил в район 60 долларов за баррель, откуда в четверг с утра наметился отскок. Пока отметка 60 долларов выступает сильной поддержкой, но шансов на очередное тестирование сопротивления 62 доллара у нефти немного, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.