Серьезного укрепления рубля не будет - Алор Брокер

На серьезное укрепление рубля рассчитывать не стоит, говорится в комментарии Алор Брокер.

После выступления Пауэлла началось ослабление доллара к основным мировым валютам, в том числе и к рублю. В результате пара доллар-рубль завершила среду в районе сильной поддержки 63,6-63,8.

"Ее пробитие откроет дорогу к минимумам года - 62,6, но такой сценарий пока кажется излишне оптимистичным для рубля. В лучшем случае пара доллар-рубль лишь "проколет" первую поддержку, но закрепиться ниже не сможет. Поэтому на серьезное укрепление рубля рассчитывать не стоит", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.