В среду рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам - Промсвязьбанк

На валютной секции Московской биржи рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,1%, торгуясь в районе 64 рублей, евро прибавил 0,2%, вплотную подойдя к 71,2 рубля.

"Несмотря на снижение цен на нефть и негативную динамику большинства валют развивающихся рынков, в рамках сегодняшней сессии рубль понес лишь незначительные потери, - отмечает Богдан Зварич. - Долларовые "быки" предпринимают попытку пробоя сопротивления, расположенного на уровне 64 рубля. Если им это удастся, следующей преградой на пути роста станет сопротивление на уровне 65 рублей".

При этом закрытие среды в рубле, как и динамику до конца недели, определят результаты заседания ФРС, уверен эксперт банка. "Отметим, что в случае если доллару не удастся закрепиться выше 64 рублей, возрастут шансы дальнейшего отката, а ближайшей поддержкой для американской валюты будут выступать годовые минимумы, установленные в июне в районе 62,5 рубля", - прогнозирует эксперт Промсвязьбанка.