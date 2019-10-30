.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, что позитивно для доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 октября 2019 года 18:25
Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, что позитивно для доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, говорится в комментарии началньика аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Ключевые данные среды по экономике США вышли сильнее прогноза. ВВП США в 3-ем квартале по первой оценке показал рост на 1,9% годовых, ощутимо больше прогноза в 1,6% годовых при росте во 2-ом квартале на 2% годовых. Данные по приросту рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь показали рост на 125 тыс. против прогноза 110 тыс. Возможно, пятничные данные по приросту рабочих мест от Минтруда США также будут выше ожиданий рынка в 85 тыс. В среду пройдет заседание ФРС. Ожидается, что будет принято решение о третьем подряд снижении ставки. Учитывая хорошие данные по экономике США, глава ФРС Джером Пауэлл на сегодняшней пресс-конференции может дать понять, что ФРС дальше возьмет паузу в смягчении монетарной политики. Даже согласно фьючерсам на ставки, вероятность снижения 11 декабря составляет лишь 27%. "Соответственно, даже после трех снижений (включая сегодняшнее) до диапазона 1,5%-1,75%, ставка ФРС останется самой высокой среди развитых стран (исключая Исландию), - указывает Алексей Михеев. - Привлекательность высоких доходностей американских облигаций вместе с ростом тенденций на уход от рисков, которые возникают в силу замедления мировой экономики, дают доллару преимущество на ближайшие месяцы перед большинством других валют. Особенно против евро, поскольку статистика по промышленности еврозоны демонстрирует замедление экономического роста. Так что мы не видим альтернативы скорому возврату пары евро-доллар под отметку 1,10. Вероятно, движение вниз начнется по итогам сегодняшнего заседания ФРС".
- VTB_080805.zip (Размер - 181kb)
.
Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
.
30 октября 2019 года 17:34
Доходности долгосрочных казначейских облигаций США приближаются к справедливым значениям - Julius Baer
Доходности долгосрочных казначейских облигаций США приближаются к справедливым значениям, но аналитики Julius Baer по-прежнему предпочитают умеренный кредитный риск, отмечает в своем комментарии руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. По оценкам... читать дальше
.30 октября 2019 года 17:13
Заставить расти или снижаться цены на золото, вероятно, сможет тональность выступления главы ФРС США - ИК "ФИНАМ"
Фьючерсы на золото продолжают торговаться в диапазоне трёхнедельного "боковика". Заставить расти или снижаться цены на драгоценный металл, вероятно, сможет тональность выступления главы ФРС - любой намек на еще одно снижение ставки в декабре вполне может создать импульс в золоте для прорыва выше... читать дальше
.30 октября 2019 года 16:00
В то время как рынок алюминия демонстрирует признаки восстановления равновесия, помогая ценам достичь "дна" на текущих уровнях, потенциал роста котировок также должен быть ограниченным, говорится в комментарии Julius Baer. В Китае имеется обилие свободных мощностей, которые с учетом снижающихся... читать дальше
.30 октября 2019 года 11:35
Доллар может оказаться на более крепких отметках в паре с евро (ниже отметки 1,11), последние сообщения по торговым переговорам о сохраняющейся неопределенности о сроках подписания первой фазы торгового соглашения ограничивают "аппетит" к рисковым активам, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.30 октября 2019 года 11:25
Будущие сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ остаются ключевой темой для рынка нефти - "Нордеа Банк"
В утренние часы среды контракты на Brent продолжают снижаться до отметки $61,5/bbl, WTI - до $55,4/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка в начале недели выступили сообщения Минэнерго РФ о том, что рассматривать более сильное сокращение... читать дальше
.30 октября 2019 года 09:22
Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.29 октября 2019 года 19:05
На этой неделе ожидается публикация предварительной оценки динамики ВВП США в III квартале, которая должна показать замедление роста экономики, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Консенсус-прогноз на уровне 1,6% в годовом выражении близок к нашему... читать дальше
.29 октября 2019 года 18:10
В настоящий момент инвесторы настроены довольно оптимистично, поскольку ожидают, что в рамках саммита АТЭС, который состоится 16–17 ноября в Чили, США и Китай смогут окончательно согласовать первый этап торговой сделки, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Помимо этого, снизилась неопределенность... читать дальше
.29 октября 2019 года 17:46
Во вторник лидеры Европейского Союза одобрили еще одну отсрочку Brexit, в этот раз до 31 января 2020 года, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. До этой даты Великобритания может выйти из ЕС в любое время, если согласует существующее соглашение. После того, как на... читать дальше
.29 октября 2019 года 16:59
Фьючерсы на золото продолжают оставаться в краткосрочном боковом тренде, удерживаясь на уровне 1490 долларов, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Однако, давление на драгоценный металл нарастает в связи с ослаблением опасений по поводу Brexit и растущим... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.