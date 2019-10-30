Заставить расти или снижаться цены на золото, вероятно, сможет тональность выступления главы ФРС США - ИК "ФИНАМ"

Фьючерсы на золото продолжают торговаться в диапазоне трёхнедельного "боковика". Заставить расти или снижаться цены на драгоценный металл, вероятно, сможет тональность выступления главы ФРС - любой намек на еще одно снижение ставки в декабре вполне может создать импульс в золоте для прорыва выше 1500 долларов за унцию, отмечает в комментарии директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.