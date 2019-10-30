Вновь главную роль играют акции "Газпрома" - "Открытие Брокер"

Рынок акций начинал среду довольно слабо, но затем ситуацию вновь исправил "Газпром", который сохраняет лидерство среди лучших дивидендных идей, ликвидируя многолетнюю недооценённость, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В итоге индекс Мосбиржи преодолел планку в 2900 пунктов, а бумаги компании в моменте достигали уровня 260 рублей. Российский рынок пока живёт своей жизнью, которая определяется корпоративными отчётами и перспективами.

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