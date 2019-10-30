Повышение на российском рынке акций во многом происходит благодаря корпоративным историям - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды смогли выйти из "минуса" и зафиксировали новые пики: 2906 пунктов (исторический максимум) и 1435 пунктов (максимум с января 2014 года) соответственно. Повышение на российском рынке акций во многом происходит благодаря корпоративным историям. Резкий рост отдельных акций, однако, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, может вскоре смениться их коррекцией, особенно с учетом аналогичных рисков за рубежом.