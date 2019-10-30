ОФЗ локально перепроданы, но заметная коррекция маловероятна - Райффайзенбанк

ОФЗ локально перепроданы, сильная переоценка произошла слишком быстро, но заметная коррекция маловероятна, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

На аукционе в среду Минфин решил сместить предложение в среднесрочную дюрацию: 6-летние ОФЗ 26229 и 3-летние ОФЗ 24020 с плавающей ставкой купона, при этом, как и ранее, по классическим бумагам выставлен лимит в размере 20 млрд руб.

На прошедшей неделе ралли на рынке ОФЗ сбавило темп, но продолжилось: снижение доходностей составило 7-12 б.п., чему способствовали реализовавшиеся ожидания участников рынка по ключевой ставке. В настоящий момент 10-летние бумаги имеют YTM 6,5%, что, по оценкам аналитиков банка, соответствует ключевой ставке 5,25-5,5% (на 100-125 б.п. ниже текущего уровня). В то же время опубликованный пресс-релиз не предполагает готовность регулятора снижать ставку ниже 6% (нижняя граница процентного коридора).

"По-видимому, большинство участников, по крайней мере, тех, которые покупают бумаги по текущим ценам, считает, что 6% - это не нижний предел, однако основным вопросом является период времени, в течение которого он будет достигнут. По нашему мнению, в условиях низкой инфляции и стабильных цен на нефть основным фактором, влияющим на монетарную политику, является ключевая долларовая ставка и стоимость долларовой ликвидности на глобальных рынках, которая имеет большой потенциал для снижения. Есть вероятность достижения околонулевых ставок в США, что приведет к падению доходностей на всех GEM. Тем не менее, мы считаем ОФЗ локально перепроданными (сильная переоценка произошла слишком быстро), но заметная коррекция маловероятна. Предлагаемые ОФЗ 26229 с YTM 6,22% выглядят неинтересными, спред к кривой CCS выглядит узким (всего 70 б.п.), - отмечают специалисты Райффайзенбанка. - Учитывая дефицит рублевой ликвидности в банковском секторе, который приходится в основном на системообразующие госбанки и покрывается за счет средств Казначейства РФ (долг перед ним с начала года вырос почти на 1,5 трлн руб. - до 3 трлн руб.), спрос на ОФЗ 24020, скорее всего, вновь будет низким. Также нет и спекулятивного интереса: бумага имеет дисконт к ставке RUONIA".