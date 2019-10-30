Ренессанс Капитал поднял оценку акций Детского мира на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 120 рублей до 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики ИК скорректировали модель оценки "Детского мира" в преддверии публикации финпоказателей компании за III квартала 2019 года.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 120,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 96,46 рубля за штуку.