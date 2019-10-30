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30 октября 2019 года 14:03
Риски инвестирования в субординированные выпуски еврооблигаций МКБ высоки и труднопрогнозируемы - БКС Глобал Маркетс
Риски инвестирования в субординированные выпуски еврооблигаций Московского Кредитного Банка высоки и труднопрогнозируемы, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Аналитики инвестбанка не ждут отскока в сбординированных еврооблигациях из-за выкупа или увеличения капитала. Как сообщается в обзоре БКС Глобал Маркетс, МКБ проведет SPO, разместив 2 750 млн новых акций номинальной стоимостью 1 рубль. Основной акционер банка Концерн Россиум (владеет 56.07%) приобретет 56.07% размещения дополнительных акций в рамках SPO. Средства, привлеченные в результате допэмиссии, объемом до $150 млн будут направлены на частичный выпуск субординированных еврооблигаций. Прием заявок на выкуп начался 29 октября. К выкупу можно предъявить CRBKMO 27^ (в обращении $557 млн) и CRBKMO PERP^ (в обращении $670 млн). Выкуп каждого выпуска пройдет в формате модифицированного голландского аукциона. Срок действия оферты истекает 5 ноября 2019 г. в 4:00 GMT. Предварительные результаты будут объявлены 6 ноября 2019 г. или в ближайшее время после истечения срока действия предложения. Отскок в «судбордах» маловероятен, считают эксперты БКС Глобал Маркетс.
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