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30 октября 2019 года 12:20
Заявки в рамках выкупа двух выпусков евробондов МКБ чуть ниже текущей указанной цены могут быть оправданными - Уралсиб
Московский кредитный банк (МКБ) может удовлетворить заявки на выкуп евробондов с погашением в 2027 году и "вечных" еврооблигаций по цене, которая будет превышать минимальную не более чем на 2-3 процентных пункта, поэтому оправданным может быть и выставление заявок чуть ниже текущей указанной цены, считают аналитики корпорации "Уралсиб". Как говорится в обзоре "Уралсиба", во вторник МКБ сообщил о том, что за счет привлечения средств путем выпуска акций компания может выкупить суборды CRBKMO'27 (YTC 9,6%) и CRBKMO'perp (YTC 13,2%) в объеме до $150 млн. Цена выкупа будет определяться методом модифицированного голландского аукциона, минимальные цены установлены на уровне 92% и 85% от номинала для CRBKMO'27 и CRBKMO'perp соответственно. "Эти цены были на 0,7-1,3 п.п. ниже цен на закрытие дня в понедельник, а во вторник эти бумаги подорожали на новостях уже до 94,7% и 89,4% соответственно (максимумы за 1,5 года), что на 2,7 п.п. и 4,4 п.п. выше установленной минимальной цены", - говорится в обзоре.
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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