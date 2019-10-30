Доллар может оказаться ниже отметки 1,11 в паре с евро - "Нордеа Банк"

Доллар может оказаться на более крепких отметках в паре с евро (ниже отметки 1,11), последние сообщения по торговым переговорам о сохраняющейся неопределенности о сроках подписания первой фазы торгового соглашения ограничивают "аппетит" к рисковым активам, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Торги на глобальных площадках будут проходить в ожидании итогов заседания ФРС заседания ФРС (21:00 мск) и пресс-конференции Пауэлла (21:30 мск).

"Хотя снижение ставки в среду не вызывает сомнения у участников рынка (вероятность снижения из динамики фьючерсов оценивается почти в 95%), значительно большая интрига связана с сигналами о дальнейших действиях ФРС. Мы видим высокую вероятность того, что ФРС просигнализирует о вероятной паузе в цикле снижения ставок, что выступит поддержкой американской валюте. Тем не менее, реакция, скорее всего, будет умеренной, поскольку рынок фьючерсов оценивает вероятность паузы в снижении ставок в ноябре в 71%", - считают специалисты "Нордеа Банка".

Помимо итогов заседания ФРС на пару EUR/USD сегодня могут повлиять данные по инфляции в Германии (16:00 мск), а также данные по ВВП США за третий квартал (15:30 мск).

"Мы ожидаем увидеть доллар на более крепких отметках в паре с евро (ниже отметки 1,11) по итогам перечисленных событий. Последние сообщения по торговым переговорам о сохраняющейся неопределенности о сроках подписания первой фазы торгового соглашения ограничивают "аппетит" к рисковым активам", - отмечают аналитики банка.