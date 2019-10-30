Будущие сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ остаются ключевой темой для рынка нефти - "Нордеа Банк"

В утренние часы среды контракты на Brent продолжают снижаться до отметки $61,5/bbl, WTI - до $55,4/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка в начале недели выступили сообщения Минэнерго РФ о том, что рассматривать более сильное сокращение нефтедобычи в рамках действующей сделки ОПЕК+ пока рано.

"Опубликованные во вторник вечером данные по запасам нефти в Штатах не оказали значимого влияния на рынок, так как данные в целом вышли в рамках ожиданий (рост запасов на 0,6 mb). Сегодня ключевым риском для нефтяного рынка выступает заседание ФРС США, в рамках которого риторика американского регулятора может быть недостаточно мягкой, что способно ухудшить настроения на глобальных площадках. На этом фоне нефтяные котировки рискуют остаться под давлением и в вечерние часы", - отмечают аналитики банка.