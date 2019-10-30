Итоги заседания ФРС представляют основной риск для рубля в рамках торгов среды - "Нордеа Банк"

Рубль на старте торгов сохраняется вблизи отметки 64 в паре с долларом и 71 в паре с евро – уровни, на которых российская валюта находится с начала недели, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По мнению аналитиков банка, ключевое влияние на рубль сегодня будут оказывать внешние факторы, и в первую очередь, исход заседания ФРС.

"Мы видим риски умеренного ослабления (до отметок выше 64) позиций рубля в паре с долларом по итогам заседания. В паре с евро риски для рубля остаются невысокими, так как данные по инфляции в Германии (16:00 сегодня) с большей вероятностью вновь разочаруют участников рынка. После уплаты налога на прибыль в начале текущей недели рубль лишился данного внутреннего источника поддержки", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".