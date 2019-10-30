Можно ждать сохранения консолидации ОФЗ - Промсвязьбанк

Можно ждать сохранения консолидации ОФЗ в ожидании новых триггеров (инфляция, комментарии ЦБ и пр.) для продолжения роста котировок, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Минфин в среду предложит к размещению 3-летний флоутер нового типа ОФЗ 24020 в объеме остатков, доступных для размещения, а также 6-летний выпуск классических ОФЗ 26229 на 20 млрд руб.

Согласно плану размещения на текущий квартал, Минфин уже разместил 77% длинных госбумаг (срочностью более 10 лет) и на текущей момент переключился на среднесрочные и короткие ОФЗ.

"Отметим, что при сохранении потенциала снижения ключевой ставки до 6% в начале следующего года, потенциальная доходность флоутера (исходя из текущих котировок (100,3)) выглядит менее привлекательно (5,9%) по сравнению с доходностью классических ОФЗ той же срочностью (6,07%). Вместе с тем дисконт в 17 б.п. не является критичным для покупки флоутера с целью защиты от роста ставок на горизонте 3 лет. Основной спрос ожидаем увидеть в среднесрочном выпуске ОФЗ 26229, который во вторник торговался с доходностью 6,23% годовых – Минфин последний раз предлагал выпуск более месяца назад. Итоги заседания ЦБ в прошлую пятницу уже отыграны рынком; ожидаем сохранения консолидации ОФЗ в ожидании новых триггеров (инфляция, комментарии ЦБ и пр.) для продолжения роста котировок", - указывает аналитик Дмитрий Грицкевич.