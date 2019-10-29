Во вторник российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста на умеренно позитивном внешнем фоне - Промсвязьбанк

Во вторник российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста на умеренно позитивном внешнем фоне, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основными поддерживающими факторами для наших акций стали новые максимумы в США, установленные днем ранее, и удержание фьючерсом на нефть марки Brent позиций выше 61 доллар за баррель.

При этом динамика основных индексов в Европе, которые консолидируются у уровней закрытия понедельника, не стала существенным негативным фактором, способным остановить подъем нашего рынка. В результате к 18:00 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,7%, поднявшись выше 2870 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТМК и Системы, рост которых составил 5,6% и 2,9% соответственно. Из "тяжеловесов" рынка аналитик банка выделил подъем Газпрома (+2,8%). Хуже рынка торговались акции Лукойла (-2%), второй день корректирующиеся после уверенного роста на прошлой неделе. Компанию им составили бумаги Распадской и "префы" Транснефти, потерявшие 1,4% и 0,8% соответственно.

"Благодаря сегодняшнему подъему индекс МосБиржи смог отыграть большую часть потерь понедельника, - указывает Богдан Зварич. - При этом динамика последних дней укладывает в рамки консолидации после установления новых исторических максимумов. Нижней границей этой консолидации стоит обозначить уровень 2840 пунктов, выступающий ближайшей поддержкой. При этом завтра активность игроков, как на мировых, так и на российском рынке, может быть пониженной. Это связано с ожиданием результатов заседания ФРС".

Если снижение американским регулятором ставки уже заложено в цены активов, то основным фактором, который может существенно повлиять на динамику рисковых активов во второй половине недели, могут стать комментарии к данному решению, полагает эксперт Промсвязьбанка. В них игроки будут искать намеки на дальнейшие действия в рамках кредитно-денежной политики в Штатах.