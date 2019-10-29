.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Во вторник российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста на умеренно позитивном внешнем фоне - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 октября 2019 года 18:38
Во вторник российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста на умеренно позитивном внешнем фоне - Промсвязьбанк
Во вторник российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста на умеренно позитивном внешнем фоне, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основными поддерживающими факторами для наших акций стали новые максимумы в США, установленные днем ранее, и удержание фьючерсом на нефть марки Brent позиций выше 61 доллар за баррель. При этом динамика основных индексов в Европе, которые консолидируются у уровней закрытия понедельника, не стала существенным негативным фактором, способным остановить подъем нашего рынка. В результате к 18:00 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,7%, поднявшись выше 2870 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТМК и Системы, рост которых составил 5,6% и 2,9% соответственно. Из "тяжеловесов" рынка аналитик банка выделил подъем Газпрома (+2,8%). Хуже рынка торговались акции Лукойла (-2%), второй день корректирующиеся после уверенного роста на прошлой неделе. Компанию им составили бумаги Распадской и "префы" Транснефти, потерявшие 1,4% и 0,8% соответственно. "Благодаря сегодняшнему подъему индекс МосБиржи смог отыграть большую часть потерь понедельника, - указывает Богдан Зварич. - При этом динамика последних дней укладывает в рамки консолидации после установления новых исторических максимумов. Нижней границей этой консолидации стоит обозначить уровень 2840 пунктов, выступающий ближайшей поддержкой. При этом завтра активность игроков, как на мировых, так и на российском рынке, может быть пониженной. Это связано с ожиданием результатов заседания ФРС". Если снижение американским регулятором ставки уже заложено в цены активов, то основным фактором, который может существенно повлиять на динамику рисковых активов во второй половине недели, могут стать комментарии к данному решению, полагает эксперт Промсвязьбанка. В них игроки будут искать намеки на дальнейшие действия в рамках кредитно-денежной политики в Штатах.
.
29 октября 2019 года 19:05
На этой неделе ожидается публикация предварительной оценки динамики ВВП США в III квартале, которая должна показать замедление роста экономики, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Консенсус-прогноз на уровне 1,6% в годовом выражении близок к нашему... читать дальше
.29 октября 2019 года 18:10
В настоящий момент инвесторы настроены довольно оптимистично, поскольку ожидают, что в рамках саммита АТЭС, который состоится 16–17 ноября в Чили, США и Китай смогут окончательно согласовать первый этап торговой сделки, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Помимо этого, снизилась неопределенность... читать дальше
.29 октября 2019 года 17:46
Во вторник лидеры Европейского Союза одобрили еще одну отсрочку Brexit, в этот раз до 31 января 2020 года, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. До этой даты Великобритания может выйти из ЕС в любое время, если согласует существующее соглашение. После того, как на... читать дальше
.29 октября 2019 года 16:59
Фьючерсы на золото продолжают оставаться в краткосрочном боковом тренде, удерживаясь на уровне 1490 долларов, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Однако, давление на драгоценный металл нарастает в связи с ослаблением опасений по поводу Brexit и растущим... читать дальше
.29 октября 2019 года 16:19
Новый квартальный прогноз Казначейства США по привлечению долга благоприятен для доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
Казначейство США в понедельник вечером опубликовало ежеквартальный прогноз по привлечению долга, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. В третьем квартале Казначейство США привлекло рыночного долга на рекордные 440 млрд долларов, большие... читать дальше
.29 октября 2019 года 15:22
Несмотря на то, что вероятность снижения ставки на следующем заседании ФРС США составляет уже 94%, оно все еще способно преподнести сюрпризы, говорится в комментарии главного аналитика Альфа-Банка Елизаветы Наумовой. СМИ на прошлой неделе были все больше поглощены покупкой Softbank пакета акций... читать дальше
.29 октября 2019 года 13:17
Новый квартальный прогноз Казначейства США по привлечению долга благоприятен для доллара - ВТБ Капитал Форекс
Большие объемы размещений долга Казначейством США в краткосрочной перспективе благоприятны для роста курса доллара, поскольку при этом долларовая ликвидность уходит с рынка, позже возвращаясь в экономику через госрасходы, говорится в комментарии ВТБ Капитал Форекс. До конца года пара евро-доллар... читать дальше
.29 октября 2019 года 10:36
Сохранение слабого инфляционного давления в ЕС и близкий к нулю экономический рост, вероятно, продолжат ограничивать возможности евро в ближайшее время, говорится в обзоре "Нордеа Банка". На глобальных площадках в понедельник сохранялись умеренно позитивные настроения благодаря очередным... читать дальше
.29 октября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник. читать дальше
.28 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - AbbVie Inc.: покупка от текущих уровней: $76,53; целевой уровень: $81,5; стоп-лосс: $74; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.