.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Отсрочка Brexit не улучшит настроения по поводу фунта стерлингов - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 октября 2019 года 17:46
Отсрочка Brexit не улучшит настроения по поводу фунта стерлингов - Julius Baer
Во вторник лидеры Европейского Союза одобрили еще одну отсрочку Brexit, в этот раз до 31 января 2020 года, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. До этой даты Великобритания может выйти из ЕС в любое время, если согласует существующее соглашение. После того, как на повторных переговорах перед октябрьским саммитом Евросоюза было представлено обновленное решение проблемы границы с Северной Ирландии, внесение других изменений в соглашение исключено. Три месяца представляют собой довольно короткую отсрочку, что должно оказать на Лондон давление в плане ратификации существующей версии сделки с Брюсселем, считает эксперт Julius Baer. На прошлой неделе Парламент Великобритании одобрил в первом чтении законопроект, посвященный имплементации соглашения, который должен быть принят в первую очередь. Однако после этого законодатели проголосовали против плотного графика ратификации, предложенного премьер-министром Борисом Джонсоном, поскольку он не обеспечивал достаточного времени для глубокого изучения законопроекта. В результате, премьер приостановил рассмотрение документа и теперь пытается вынести вопросы по отсрочке и дальнейшим парламентским рассмотрениям соглашения на досрочные выборы 12 декабря. Парламентское голосование по этому вопросу также назначено на этот вторник. "Мы по-прежнему сомневаемся в том, что досрочные выборы получат поддержку парламента, поскольку для их одобрения требуются как минимум 2/3 голосов, - указывает Дэвид Мейер. - Этот сценарий уже дважды был отвергнут законодателями, и предложенная дата не соответствует интересам оппозиционной партии лейбористов. Судя по стабильно более высокой популярности в соцопросах, консерваторы приблизились к получению парламентского большинства. Тем временем, оппозиционные партии занимаются политическим "каннибализмом": готовность либерал-демократов и Национальной партии Шотландии одобрить референдум направлена на отбор голосов у лейбористов, которые могут решить заблокировать выборы, чтобы избежать потери влияния". Сама по себе отсрочка не окажет фунту стерлингов значительной поддержки, уверен экономист Julius Baer. Недавнее улучшение настроений по поводу английской валюты было связано с надеждами на заключение соглашения и исчезновением риска выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Несмотря на то, что отсрочка исключает возможность "жесткого" сценария, само соглашение находится в подвешенном состоянии, и исход Brexit снова неясен. Экономическая неопределенность сохраняется, а риски нерегулируемого "развода" Лондона с Брюсселем могут вернуться, в особенности если Борису Джонсону не удастся получить одобрение парламента на проведение всеобщих досрочных выборов.
.
29 октября 2019 года 19:05
На этой неделе ожидается публикация предварительной оценки динамики ВВП США в III квартале, которая должна показать замедление роста экономики, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Консенсус-прогноз на уровне 1,6% в годовом выражении близок к нашему... читать дальше
.29 октября 2019 года 18:10
В настоящий момент инвесторы настроены довольно оптимистично, поскольку ожидают, что в рамках саммита АТЭС, который состоится 16–17 ноября в Чили, США и Китай смогут окончательно согласовать первый этап торговой сделки, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Помимо этого, снизилась неопределенность... читать дальше
.29 октября 2019 года 16:59
Фьючерсы на золото продолжают оставаться в краткосрочном боковом тренде, удерживаясь на уровне 1490 долларов, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. Однако, давление на драгоценный металл нарастает в связи с ослаблением опасений по поводу Brexit и растущим... читать дальше
.29 октября 2019 года 16:19
Новый квартальный прогноз Казначейства США по привлечению долга благоприятен для доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
Казначейство США в понедельник вечером опубликовало ежеквартальный прогноз по привлечению долга, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. В третьем квартале Казначейство США привлекло рыночного долга на рекордные 440 млрд долларов, большие... читать дальше
.29 октября 2019 года 15:22
Несмотря на то, что вероятность снижения ставки на следующем заседании ФРС США составляет уже 94%, оно все еще способно преподнести сюрпризы, говорится в комментарии главного аналитика Альфа-Банка Елизаветы Наумовой. СМИ на прошлой неделе были все больше поглощены покупкой Softbank пакета акций... читать дальше
.29 октября 2019 года 13:17
Новый квартальный прогноз Казначейства США по привлечению долга благоприятен для доллара - ВТБ Капитал Форекс
Большие объемы размещений долга Казначейством США в краткосрочной перспективе благоприятны для роста курса доллара, поскольку при этом долларовая ликвидность уходит с рынка, позже возвращаясь в экономику через госрасходы, говорится в комментарии ВТБ Капитал Форекс. До конца года пара евро-доллар... читать дальше
.29 октября 2019 года 10:36
Сохранение слабого инфляционного давления в ЕС и близкий к нулю экономический рост, вероятно, продолжат ограничивать возможности евро в ближайшее время, говорится в обзоре "Нордеа Банка". На глобальных площадках в понедельник сохранялись умеренно позитивные настроения благодаря очередным... читать дальше
.29 октября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник. читать дальше
.28 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - AbbVie Inc.: покупка от текущих уровней: $76,53; целевой уровень: $81,5; стоп-лосс: $74; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.28 октября 2019 года 17:06
На текущей неделе вероятна нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
На текущей неделе ожидается нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Согласно данным Минэнерго США, запасы в нефтехранилищах страны неожиданно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.