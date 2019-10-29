Отсрочка Brexit не улучшит настроения по поводу фунта стерлингов - Julius Baer

Во вторник лидеры Европейского Союза одобрили еще одну отсрочку Brexit, в этот раз до 31 января 2020 года, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. До этой даты Великобритания может выйти из ЕС в любое время, если согласует существующее соглашение. После того, как на повторных переговорах перед октябрьским саммитом Евросоюза было представлено обновленное решение проблемы границы с Северной Ирландии, внесение других изменений в соглашение исключено.

Три месяца представляют собой довольно короткую отсрочку, что должно оказать на Лондон давление в плане ратификации существующей версии сделки с Брюсселем, считает эксперт Julius Baer. На прошлой неделе Парламент Великобритании одобрил в первом чтении законопроект, посвященный имплементации соглашения, который должен быть принят в первую очередь. Однако после этого законодатели проголосовали против плотного графика ратификации, предложенного премьер-министром Борисом Джонсоном, поскольку он не обеспечивал достаточного времени для глубокого изучения законопроекта. В результате, премьер приостановил рассмотрение документа и теперь пытается вынести вопросы по отсрочке и дальнейшим парламентским рассмотрениям соглашения на досрочные выборы 12 декабря. Парламентское голосование по этому вопросу также назначено на этот вторник.

"Мы по-прежнему сомневаемся в том, что досрочные выборы получат поддержку парламента, поскольку для их одобрения требуются как минимум 2/3 голосов, - указывает Дэвид Мейер. - Этот сценарий уже дважды был отвергнут законодателями, и предложенная дата не соответствует интересам оппозиционной партии лейбористов. Судя по стабильно более высокой популярности в соцопросах, консерваторы приблизились к получению парламентского большинства. Тем временем, оппозиционные партии занимаются политическим "каннибализмом": готовность либерал-демократов и Национальной партии Шотландии одобрить референдум направлена на отбор голосов у лейбористов, которые могут решить заблокировать выборы, чтобы избежать потери влияния".

Сама по себе отсрочка не окажет фунту стерлингов значительной поддержки, уверен экономист Julius Baer. Недавнее улучшение настроений по поводу английской валюты было связано с надеждами на заключение соглашения и исчезновением риска выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Несмотря на то, что отсрочка исключает возможность "жесткого" сценария, само соглашение находится в подвешенном состоянии, и исход Brexit снова неясен. Экономическая неопределенность сохраняется, а риски нерегулируемого "развода" Лондона с Брюсселем могут вернуться, в особенности если Борису Джонсону не удастся получить одобрение парламента на проведение всеобщих досрочных выборов.