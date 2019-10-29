США снизят ключевую ставку, чтобы сдержать замедление экономики - Julius Baer

На этой неделе ожидается публикация предварительной оценки динамики ВВП США в III квартале, которая должна показать замедление роста экономики, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Консенсус-прогноз на уровне 1,6% в годовом выражении близок к нашему собственному прогнозу на уровне 1,7% и ниже динамики предыдущих кварталов. Темпы роста частного потребления должны нормализоваться на довольно уверенном уровне, однако будут ниже очень высоких значений за II квартал. Объемы инвестиций, вероятнее всего, также снизятся, среди прочего в связи с неопределенности вокруг внешнеторгового конфликта с Китаем, который оказывает давление на более крупный бизнес. Поддержку экономике оказывают инвестиции в жилье, растущие в связи со снижением ставок по ипотеке.

"В ближайшие месяцы можно будет наблюдать улучшение динамики экономики США, однако в целом она растет довольно медленными темпами, - отмечает Дэвид Коль. - Позитивная ситуация на рынке труда будет поддерживать частное потребление, а снижение ставок будет иметь позитивный эффект на инвестиции в жилье, что в свою очередь окажет длительную поддержку национальному хозяйству".

Переговоры между Вашингтоном и Пекином, по мнению эксперта Julius Baer, должны снизить градус неопределенности, а также давление на корпоративные инвестиции. Улучшение индексов Института управления поставками (ISM), которые будут опубликованы в конце текущей недели, может стать важным показателем того, что динамика экономики стала снова улучшаться.

"ФРС США придется учесть эти неоднозначные прогнозы на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам, - полагает главный валютный стратег Julius Baer. - Мы ожидаем, что регулятор снизит целевой коридор стоимости заимствований в третий раз до 1,5-1,75%. Такое решение уже полностью учтено валютными рынками, и очень немногие игроки ожидают сохранение текущей ставки. ФРС также, вероятнее всего, отметит, что снижение ключевой ставки направлено на поддержку текущего экономического роста и защиту от рисков замедления глобального ВВП. При этом желание регулятора проводить дальнейшее снижение стоимости заимствований убавится, и ставка будет оставаться без изменений по итогам последующих заседаний".