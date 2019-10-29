Ренессанс Капитал начал анализ ADR нефтегазовых компаний РФ, ранее давал оценки только для акций

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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ американских депозитарных расписок (ADR) нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Александра Бурганского и Олега Чистюхина.

До этого момента "Ренессанс Капитал" оценивал только локальные акции компаний сектора в рублях. Теперь эксперты будут давать прогнозные цены и для их депозитарных расписок в долларах США.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Роснефть - 550 (текущая цена - 422), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть (для ADR, цены в долларах США) - 8,6 (текущая цена - 6,54), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 6450 (текущая цена - 5990,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для ADR, цены в долларах США) - 101 (текущая цена - 92,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 440 (текущая цена - 418,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть (для ADR, цены в долларах США) - 34,4 (текущая цена - 32,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 130 (текущая цена - 46,54), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для ADR, цены в долларах США) - 20,3 (текущая цена - 6,79), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 130 (текущая цена - 39,57), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 820 (текущая цена - 748,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для ADR, цены в долларах США) - 77 (текущая цена - 70), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 820 (текущая цена - 658,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром - 340 (текущая цена - 246,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром (для ADR, цены в долларах США) - 10,6 (текущая цена - 7,57), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 1520 (текущая цена - 1342,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для ADR, цены в долларах США)- 238 (текущая цена - 209), рекомендация - покупать.