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29 октября 2019 года 16:43
Ренессанс Капитал начал анализ ADR нефтегазовых компаний РФ, ранее давал оценки только для акций
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ американских депозитарных расписок (ADR) нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Александра Бурганского и Олега Чистюхина. До этого момента "Ренессанс Капитал" оценивал только локальные акции компаний сектора в рублях. Теперь эксперты будут давать прогнозные цены и для их депозитарных расписок в долларах США. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях): Прогнозная цена Роснефть - 550 (текущая цена - 422), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Роснефть (для ADR, цены в долларах США) - 8,6 (текущая цена - 6,54), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 6450 (текущая цена - 5990,5), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для ADR, цены в долларах США) - 101 (текущая цена - 92,3), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Газпром нефть - 440 (текущая цена - 418,7), рекомендация - держать; Прогнозная цена Газпром нефть (для ADR, цены в долларах США) - 34,4 (текущая цена - 32,5), рекомендация - держать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 130 (текущая цена - 46,54), рекомендация - держать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для ADR, цены в долларах США) - 20,3 (текущая цена - 6,79), рекомендация - держать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 130 (текущая цена - 39,57), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Татнефть - 820 (текущая цена - 748,1), рекомендация - держать; Прогнозная цена Татнефть (для ADR, цены в долларах США) - 77 (текущая цена - 70), рекомендация - держать; Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 820 (текущая цена - 658,8), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Газпром - 340 (текущая цена - 246,6), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Газпром (для ADR, цены в долларах США) - 10,6 (текущая цена - 7,57), рекомендация - покупать; Прогнозная цена НОВАТЭК - 1520 (текущая цена - 1342,6), рекомендация - покупать; Прогнозная цена НОВАТЭК (для ADR, цены в долларах США)- 238 (текущая цена - 209), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Новатэк
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