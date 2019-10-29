Ренессанс Капитал начал анализ ADR нефтегазовых компаний РФ, ранее давал оценки только для акций

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ американских депозитарных расписок (ADR) нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Александра Бурганского и Олега Чистюхина.

До этого момента "Ренессанс Капитал" оценивал только локальные акции компаний сектора в рублях. Теперь эксперты будут давать прогнозные цены и для их депозитарных расписок в долларах США.