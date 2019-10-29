На рынки возвращается пессимизм - Альфа-банк

Во вторник утром на рынки возвращается пессимизм, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша. Надежды на успешное развитие торговых переговоров – единственный катализатор роста рынков, считает эксперт.

"Мы не видим драйверов, которые могли бы улучшить настроение инвесторов, - отмечает Джон Волш. - Вероятно, спросом будут пользоваться акции TMT-сектора на фоне наличия исключительно российских катализаторов роста, которые смогут обострить аппетит инвесторов. Сильную динамику по-прежнему будут демонстрировать акции MNOD, так как цены на палладий превзошли рекордные максимумы, а Индонезия ввела запрет на экспорт никелевой руды. В ситуации ухода из рисковых активов инвесторы обратятся к золоту".