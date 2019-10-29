HSBC понизил рекомендацию для ADR ЛУКОЙЛа до "держать"

HSBC понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения - $100 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "ЛУКОЙЛа", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $96,32 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $92,3 за штуку.