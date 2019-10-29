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29 октября 2019 года 10:49
Заседание ФРС США - ключевой риск для рубля - "Нордеа Банк"
Заседание ФРС США в среду может стать ключевым риском для рубля на текущую неделю, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Рубль уверенно начал неделю, закрепившись ниже отметки 64 в паре с долларом и 71 в паре с евро. Поддержку российской валюте в понедельник оказывали дополнительные позитивные новости по торговле, в частности, заявления Трампа о возможном более раннем подписании первой части торговой сделки с Китаем. Нефть, сохраняющаяся выше отметки в 60 долл./барр., продолжает обеспечивать комфорт для рубля. Завершился октябрьский налоговый период, что лишает рубль одного из источников поддержки. "Внимание рынка постепенно перемещается на заседание ФРС США (среда), которое мы воспринимаем как ключевой риск для рубля на текущую неделю", - отмечают аналитики банка.
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29 октября 2019 года 10:36
Сохранение слабого инфляционного давления в ЕС и близкий к нулю экономический рост, вероятно, продолжат ограничивать возможности евро в ближайшее время, говорится в обзоре "Нордеа Банка". На глобальных площадках в понедельник сохранялись умеренно позитивные настроения благодаря очередным... читать дальше
.29 октября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник. читать дальше
.28 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - AbbVie Inc.: покупка от текущих уровней: $76,53; целевой уровень: $81,5; стоп-лосс: $74; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.28 октября 2019 года 17:06
На текущей неделе вероятна нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
На текущей неделе ожидается нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Согласно данным Минэнерго США, запасы в нефтехранилищах страны неожиданно... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:22
Котировки нефти марки Brent в понедельник удержатся в диапазоне $61-62 за баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. В понедельник утром котировки Brent опустились чуть ниже отметки $62 за баррель под влиянием официальной китайской... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:10
Главным фактором поддержки цен на золото остается заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, по итогам которого 30 октября будет объявлено решение по процентной ставке, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. Главным событием... читать дальше
.28 октября 2019 года 15:09
Золото продолжит получать поддержку от неопределенности вокруг торгового конфликта и неустойчивого роста мирового ВВП - Julius Baer
Золото продолжит получать поддержку со стороны неопределенности вокруг торгового конфликта и неустойчивого роста мирового ВВП, позиция по нему конструктивна и рекомендуется держать его в портфеле, говорится в комментарии Julius Baer. На фоне публикации разочаровывающих данных по экономике США,... читать дальше
.28 октября 2019 года 11:27
Положительная отраслевая статистика и очередные позитивные сообщения по торговым переговорам позволяют ценам на нефть находиться в начале недели на комфортных уровнях. В то же время большое число рисков, преимущественно связанных с возможно более жесткой риторикой ФРС, могут оказать давление на... читать дальше
.28 октября 2019 года 10:08
В случае поддержки со стороны статистики по запасам нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
В случае поддержки со стороны статистики по запасам на этой неделе нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть в пятницу проторговывали верхнюю границу диапазона 58-61 долл./барр. (вопреки ожиданиям) на поддержке новостей о том, что США и... читать дальше
.28 октября 2019 года 09:45
Нефть получила неплохую поддержку от вышедшей статистики Baker Hughes, зафиксировавшей падение числа активных буровых установок в США сразу на 17 штук - до 696. Это говорит о продолжающемся снижении темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, что неизбежно скажется на снижении объемов добычи в США.... читать дальше
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