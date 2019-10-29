В ближайшее время возможности евро будут ограничены - "Нордеа Банк"

Сохранение слабого инфляционного давления в ЕС и близкий к нулю экономический рост, вероятно, продолжат ограничивать возможности евро в ближайшее время, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

На глобальных площадках в понедельник сохранялись умеренно позитивные настроения благодаря очередным оптимистичным сообщениям по торговым переговорам между США и КНР. В частности, президент США Д. Трамп заявил о том, что стороны движутся к подписанию первой фазы торгового соглашения быстрее ранее запланированного графика.

На этом фоне американский фондовый индекс S&P500 обновил исторический максимум и закрылся на уровне 3039 пунктов, а большинство валют развивающихся стран получило поддержку в паре с долларом США.

Вторник не богат на значимые события, а внимание могут привлечь разве что второстепенные данные по потребительской уверенности в Штатах (17.:0 мск).

"Тем не менее, мы сохраняем свой взгляд на то, что в среду риторика ФРС в отношении дальнейшей монетарной политики регулятора может оказаться недостаточно мягкой, что способно вернуть негативные настроения на рынки и оказать давление на рисковые активы. Пара EUR/USD остается вблизи отметки 1,11, однако риски по евро до конца недели смещены в сторону ослабления. Помимо заседания ФРС негативно на европейскую валюту могут повлиять данные в среду по инфляции в Германии, а также статистика по инфляции и по ВВП в Европе в четверг. Сохранение слабого инфляционного давления в ЕС и близкий к нулю экономический рост, вероятно, продолжат ограничивать возможности евро в ближайшее время", - указывают аналитики "Нордеа Банка".