В преддверии аукционов ОФЗ ожидается консолидация рынка госбумаг - Промсвязьбанк

В преддверии аукционов ОФЗ, которые пройдут в среду, вероятна консолидация рынка госбумаг, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Позитивный эффект для рынка от пятничного заседания ЦБ РФ сохранился в понедельник - доходность 2-летних ОФЗ снизилась на 5 б.п. - до 6,0% годовых, 5-летних – на 3 б.п. - до 6,14% годовых и 10-летних – на 4 б.п. - до 6,41% годовых.

"На наш взгляд, рынок несколько агрессивно трактовал итоги заседания Банка России, рассчитывая на снижение ставки еще на 50 б.п в декабре. Мы склоняемся к более плавному смягчению денежно-кредитной политике – по 25 б.п. в декабре и 1 квартале 2020 года при снижении доходности 10-летнего "бенчмарка" ОФЗ до 6,25-6,3% годовых", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Во вторник Минфин объявит параметры аукционов – пользуясь хорошей конъюнктурой, министерство, скорее всего, продолжит предлагать длинные ОФЗ, что может несколько охладить снижение кривой. Вместе с тем остаток объема размещения госбумаг до конца квартала составляет относительно немного - 282 млрд руб., в т.ч. чистого – 132 млрд руб. Нерезиденты, являющиеся одной из движущих сил рынка ОФЗ, по итогам сентября увеличили вложения в госбумаги до 2,6 трлн руб. (40,4 млрд долл.), что все еще несколько ниже максимума февраля 2018 года, когда в долларовом выражении портфель нерезидентов составлял 41,4 млрд долл.

"В результате потенциал наращивания позиции в ОФЗ нерезидентами может быть не исчерпан – ожидаем сохранения их доли на рынке вблизи текущих уровней (30%). В преддверии аукционов ОФЗ, которые пройдут в среду, ждем консолидации рынка госбумаг", - указывает Дмитрий Грицкевич.