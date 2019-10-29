В начале фондовых торгов возможно незначительное снижение - Промсвязьбанк

В краткосрочной перспективе при сохранении позитивного внешнего фона можно рассчитывать на попытки индекса Мосбиржи продолжить движение к 2900 пунктам. Во вторник же вероятна консолидация у текущих уровней, не исключая вероятности незначительного снижения в начале торгов, указывает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.