Индекс Мосбиржи откроется с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3% - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное, это создает условия открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Во вторник утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,6%. Японский Nikkei225 подрос на 0,4%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2850-2865 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2840, 2830 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2880, 2890 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация октябрьского значения индекса потребительского доверия в США (17:00 мск).