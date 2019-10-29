Вторник российский рынок акций может начать с небольшого снижения - "Открытие Брокер"

Одним из главных вопросов на ближайшие пару дней станет решение ФРС. Американский регулятор может воздержаться от снижения ставки на фоне прогресса переговоров США и КНР по торговым вопросам. Впрочем, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, если верить американской статистике, то признаки замедления всё же появляются, а это повод для активного вмешательства ФРС. Тем не менее, вторник российский рынок акций может начать с небольшого снижения на фоне слабости нефти и ряда ключевых азиатских индексов