Поводов для ухода ниже 2850 пунктов по индексу Мосбиржи пока не видно - Алор Брокер

Внешний фон во вторник с утра складывается нейтральный. Около нуля торгуются американские фьючерсы. На треть процента пока падает нефть, но она по-прежнему находится выше 61 доллара за баррель. По мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, можно ждать нейтрального открытия, а потом вероятен небольшой рост рынка: поводов уходить ниже поддержки 2850 пунктов по индексу Мосбиржи пока не видно. Впрочем, очень многое будет зависеть от наличия свободных денег на рынке.