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Главная / Аналитикам / Аналитика / Диапазон 63,50-64 руб./долл. пока сохраняет актуальность - Промсвязьбанк
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29 октября 2019 года 09:00
Диапазон 63,50-64 руб./долл. пока сохраняет актуальность - Промсвязьбанк
Курс рубля на текущих уровнях локально переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателях, однако на данный момент нет драйверов для роста волатильности в рубле. В краткосрочной перспективе диапазон 63,50-64 руб./долл. пока сохраняет актуальность, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Активность торгов на внутреннем валютном рынке по-прежнему невысокая. Пара доллар/рубль продолжает консолидацию в диапазоне 63,50-64, а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на "Московской бирже" в ходе сессии понедельника составили менее 1,7 млрд долл. "Курс рубля на текущих уровнях локально переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателях, однако на данный момент не видим драйверов для роста волатильности в рубле. Отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран может зависеть от итогов заседания Федрезерва, которые будут объявлены в среду. На данный момент индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) держится вблизи максимумов с первых чисел августа, и для продолжения роста крайне желательно получить более мягкую риторику регулятора, чем рынок ожидает на данный момент. Влияние внутренних факторов на валютный курс на данный момент считаем нейтральным. Вчера уплатой налога на прибыль завершился октябрьский налоговый период, соответственно, влияние внешних факторов становится еще более выраженным. В краткосрочной перспективе диапазон 63,50-64 руб./долл. пока сохраняет актуальность", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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29 октября 2019 года 10:36
Сохранение слабого инфляционного давления в ЕС и близкий к нулю экономический рост, вероятно, продолжат ограничивать возможности евро в ближайшее время, говорится в обзоре "Нордеа Банка". На глобальных площадках в понедельник сохранялись умеренно позитивные настроения благодаря очередным... читать дальше
.29 октября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник. читать дальше
.28 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - AbbVie Inc.: покупка от текущих уровней: $76,53; целевой уровень: $81,5; стоп-лосс: $74; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.28 октября 2019 года 17:06
На текущей неделе вероятна нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
На текущей неделе ожидается нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Согласно данным Минэнерго США, запасы в нефтехранилищах страны неожиданно... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:22
Котировки нефти марки Brent в понедельник удержатся в диапазоне $61-62 за баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. В понедельник утром котировки Brent опустились чуть ниже отметки $62 за баррель под влиянием официальной китайской... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:10
Главным фактором поддержки цен на золото остается заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, по итогам которого 30 октября будет объявлено решение по процентной ставке, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. Главным событием... читать дальше
.28 октября 2019 года 15:09
Золото продолжит получать поддержку от неопределенности вокруг торгового конфликта и неустойчивого роста мирового ВВП - Julius Baer
Золото продолжит получать поддержку со стороны неопределенности вокруг торгового конфликта и неустойчивого роста мирового ВВП, позиция по нему конструктивна и рекомендуется держать его в портфеле, говорится в комментарии Julius Baer. На фоне публикации разочаровывающих данных по экономике США,... читать дальше
.28 октября 2019 года 11:27
Положительная отраслевая статистика и очередные позитивные сообщения по торговым переговорам позволяют ценам на нефть находиться в начале недели на комфортных уровнях. В то же время большое число рисков, преимущественно связанных с возможно более жесткой риторикой ФРС, могут оказать давление на... читать дальше
.28 октября 2019 года 10:08
В случае поддержки со стороны статистики по запасам нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
В случае поддержки со стороны статистики по запасам на этой неделе нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть в пятницу проторговывали верхнюю границу диапазона 58-61 долл./барр. (вопреки ожиданиям) на поддержке новостей о том, что США и... читать дальше
.28 октября 2019 года 09:45
Нефть получила неплохую поддержку от вышедшей статистики Baker Hughes, зафиксировавшей падение числа активных буровых установок в США сразу на 17 штук - до 696. Это говорит о продолжающемся снижении темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, что неизбежно скажется на снижении объемов добычи в США.... читать дальше
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