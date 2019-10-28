Конвертация промежуточных дивидендов может оказать влияние на валютный рынок на этой неделе - Газпромбанк

Влияние на валютный рынок на этой неделе может оказать конвертация промежуточных дивидендов, сообщается в обзоре Газпромбанка. Однако эффект на валютный курс, с учетом широкого распределения дат перечисления дивидендов на счета иностранных держателей (у большей части эмитентов эти перечисления должны произойти в первые две недели ноября), может быть разнесен по времени и потому ограничен с точки зрения влияния на курсообразование, полагают эксперты инвестбанка. Крупнейшей конвертацией могут стать дивиденды Норникеля в объеме 44,7 млрд руб., которые должны быть перечислены инвесторам-нерезидентам до 4 ноября.

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