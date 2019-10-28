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28 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - AbbVie Inc.: покупка от текущих уровней: $76,53; целевой уровень: $81,5; стоп-лосс: $74; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. AbbVie Inc. является научно-исследовательской биофармацевтической компанией. Компания занимается открытием, разработкой, производством и продажей широкого ряда фармацевтических продуктов. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем "бычий сигнал". Цена пробила горизонтальный уровень сопротивления и сейчас тестирует его в качестве поддержки. 3. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий, причем, как выручка, так и прибыль. 4. AbbVie на днях объявила, что Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (CHMP) принял положительное решение о применении RINVOQ, препарата для лечения взрослых пациентов с активным ревматоидным артритом. Положительное заключение CHMP является научной рекомендацией для получения разрешения в Европейской комиссии, которая дает разрешение на продажу препарата в Европейском союзе. Решение Комиссии ожидается в течение 67 дней после заключения CHMP. 5. В последние недели инсайдеры активно покупают акции компании. 6. Компания стабильно выплачивает щедрые дивиденды. 7. Аналитики ожидают сильного следующего квартального отчета этой компании. Риски открытия позиции: 1. Следующий квартальный отчёт выйдет 1 ноября. 2. Цена уже закрыла предыдущий глубокий разрыв цены (гэп). Вторая инвестиционная идея - American Tower Corporation: продажа от текущих уровней: $216,67; целевой уровень: $196; стоп-лосс: $227,1; ожидаемая доходность: +9,5%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. American Tower Corporation - один из крупнейших мировых инвестиционных фондов недвижимости (REIT), является ведущим независимым владельцем, оператором и разработчиком объектов беспроводной и вещательной связи. Привлекательность идеи: 1. Текущая цена акций компании выглядит достаточно высокой, P/E 65,4. 2. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем "медвежий сигнал" - цена пробила диагональный уровень поддержки восходящего тренда. 3. Возрастающая долговая нагрузка компании. 4. Dividend Payout Ratio - 104% - слишком высок, что может привести к скорому сокращению дивидендов. 5. Слабые финансовые показатели компании и снижение маржинальности бизнеса. Риски открытия позиции: 1. Следующий квартальный отчёт выйдет 31 октября. 2. Нисходящий импульс уже в разгаре, что может вызвать коррекционное движение. Третья инвестиционная идея - CVS Health Corporation: покупка от текущих уровней: $65,1; целевой уровень: $69,7; стоп-лосс: $62,8; ожидаемая доходность: +7%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. CVS Health - один из крупнейших в США поставщиков рецептурных препаратов. Компания управляет сетью из 6 900 аптек в 41 штате. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 17,8. 3. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена пробила локальный горизонтальный уровень сопротивления и протестировала его в качестве поддержки. Это сигнал на покупку. 4. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий, как и все отчёты компании за последние 12 месяцев. 5. Растёт операционный денежный поток. Риски открытия позиции: 1. Следующий квартальный отчёт выйдет 6 ноября. 2. Возможная реформа медицинского страхования в США.
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29 октября 2019 года 10:36
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