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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательным - Sberbank Asset Management
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28 октября 2019 года 18:07
Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательным - Sberbank Asset Management
Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательным благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев, говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. При этом в настоящий момент, по мнению эксперта, высокий интерес представляют корпоративные облигации, которые до конца не отыграли снижение ставок по ОФЗ, наблюдавшееся в последние две недели.
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29 октября 2019 года 10:36
Сохранение слабого инфляционного давления в ЕС и близкий к нулю экономический рост, вероятно, продолжат ограничивать возможности евро в ближайшее время, говорится в обзоре "Нордеа Банка". На глобальных площадках в понедельник сохранялись умеренно позитивные настроения благодаря очередным... читать дальше
.29 октября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник. читать дальше
.28 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - AbbVie Inc.: покупка от текущих уровней: $76,53; целевой уровень: $81,5; стоп-лосс: $74; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.28 октября 2019 года 17:06
На текущей неделе вероятна нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
На текущей неделе ожидается нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Согласно данным Минэнерго США, запасы в нефтехранилищах страны неожиданно... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:22
Котировки нефти марки Brent в понедельник удержатся в диапазоне $61-62 за баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. В понедельник утром котировки Brent опустились чуть ниже отметки $62 за баррель под влиянием официальной китайской... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:10
Главным фактором поддержки цен на золото остается заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, по итогам которого 30 октября будет объявлено решение по процентной ставке, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. Главным событием... читать дальше
.28 октября 2019 года 15:09
Золото продолжит получать поддержку от неопределенности вокруг торгового конфликта и неустойчивого роста мирового ВВП - Julius Baer
Золото продолжит получать поддержку со стороны неопределенности вокруг торгового конфликта и неустойчивого роста мирового ВВП, позиция по нему конструктивна и рекомендуется держать его в портфеле, говорится в комментарии Julius Baer. На фоне публикации разочаровывающих данных по экономике США,... читать дальше
.28 октября 2019 года 11:27
Положительная отраслевая статистика и очередные позитивные сообщения по торговым переговорам позволяют ценам на нефть находиться в начале недели на комфортных уровнях. В то же время большое число рисков, преимущественно связанных с возможно более жесткой риторикой ФРС, могут оказать давление на... читать дальше
.28 октября 2019 года 10:08
В случае поддержки со стороны статистики по запасам нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
В случае поддержки со стороны статистики по запасам на этой неделе нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть в пятницу проторговывали верхнюю границу диапазона 58-61 долл./барр. (вопреки ожиданиям) на поддержке новостей о том, что США и... читать дальше
.28 октября 2019 года 09:45
Нефть получила неплохую поддержку от вышедшей статистики Baker Hughes, зафиксировавшей падение числа активных буровых установок в США сразу на 17 штук - до 696. Это говорит о продолжающемся снижении темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, что неизбежно скажется на снижении объемов добычи в США.... читать дальше
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