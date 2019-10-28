Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательным - Sberbank Asset Management

Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательным благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ на горизонте шести месяцев, говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. При этом в настоящий момент, по мнению эксперта, высокий интерес представляют корпоративные облигации, которые до конца не отыграли снижение ставок по ОФЗ, наблюдавшееся в последние две недели.