На текущей неделе вероятна нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель Brent - Sberbank Asset Management

На текущей неделе ожидается нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика.

Согласно данным Минэнерго США, запасы в нефтехранилищах страны неожиданно сократились на 1,7 млн барр., до 433,1 млн барр., в то время как консенсус-прогноз Bloomberg предполагал увеличение этого показателя на 3 млн барр., а отчет Американского института нефти показал его рост на 4,5 млн барр., напоминает эксперт. На этом фоне нефть сорта Brent подорожала на 4,4%. Сырьевые рынки при этом показали положительную динамику.