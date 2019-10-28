.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг акций ГК ПИК до "покупать", но снизил акций и GDR ЛСР до "держать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 октября 2019 года 17:37
БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг акций ГК ПИК до "покупать", но снизил акций и GDR ЛСР до "держать"
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) с 400 рублей до 450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". В то же время рекомендация для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) была понижена с "покупать" до "держать". Прогнозные цены этих бумаг при этом не изменились: 850 рублей за акцию и $2,6 за GDR ЛСР. "Перспективы российского рынка недвижимости смешанные. Рост цен компенсировал практически весь негативный эффект на маржу застройщиков от перехода на эскроу-счета и снижения доступности ипотеки в первом полугодии 2019 года. Между тем спрос упал в III квартале 2019 года, а объемы строительства находятся на историческом максимуме. Некоторое облегчение должно принести восстановление ипотечного рынка вслед за снижением ставок: по нашим оценкам, ключевая ставка на конец 2020 года составит 6,25%, а ипотечные - опустятся ниже 9%", - говорится в обзоре. По мнению аналитика, "ПИК" как лидер московского рынка может стать главным бенефициаром консолидации. "Короткий цикл строительства и увеличение недевелоперской выручки помогут застройщику оптимизировать финансовые издержки и с легкостью пройти через переходный период в эскроу-регулировании. Мы повысили наши прогнозы на 2019-20 годы по выручке на 23-47% на фоне роста недевелоперской выручки за счет активного участия в программе реновации. Наши ожидания рентабельности по EBITDA и чистой прибыли снизились на 7-12 процентных пунктов ввиду включения процентных расходов по эскроу-счетам, значительного сокращения существенного компонента финансирования и все еще высокой доли низкомаржинальных проектов "Мортона" в выручке. Плавный переход на эскроу-счета позволит "ПИКу" поддерживать стабильный объем дивидендных выплат 15 млрд рублей с дивдоходностью 6,7%", - пишет она. При этом Егазарян отмечает, что ЛСР является лидером рынка в Санкт-Петербурге и также сможет укрепить свои позиции в ходе консолидации. "Поскольку до 50% земельного банка регулируется старыми правилами, мы ожидаем плавного перехода на эскроу-счета и сохранение привлекательных дивидендов (8 млрд рублей, дивдоходность 10,8%). Консервативная политика относительно запуска новых проектов в сочетании с охлаждением рынка привела к падению продаж во II-III квартала 2019 года. Однако мы считаем просадку временной и ожидаем восстановления числа новых проектов и продаж в 2020 году. Вместе с тем с учетом результатов по МСФО за первое полугодие текущего года и операционных за девять месяцев мы снизили прогноз выручки на 2019-21 годы на 4-5%, а прибыли - на 1-7%", - говорится в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях): Прогнозная цена ПИК - 450,0 (текущая цена - 338,0), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ЛСР (для GDR; цены в долларах) - 2,60 (текущая цена - 2,2), рекомендация - держать; Прогнозная цена ЛСР - 850,00 (текущая цена - 723,0), рекомендация - держать.
.
Компании упоминаемые в новости: ПИК ГК, Группа ЛСР
.
29 октября 2019 года 10:36
Сохранение слабого инфляционного давления в ЕС и близкий к нулю экономический рост, вероятно, продолжат ограничивать возможности евро в ближайшее время, говорится в обзоре "Нордеа Банка". На глобальных площадках в понедельник сохранялись умеренно позитивные настроения благодаря очередным... читать дальше
.29 октября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник. читать дальше
.28 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - AbbVie Inc.: покупка от текущих уровней: $76,53; целевой уровень: $81,5; стоп-лосс: $74; ожидаемая доходность: +6,5%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.28 октября 2019 года 17:06
На текущей неделе вероятна нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель Brent - Sberbank Asset Management
На текущей неделе ожидается нейтральная динамика цен на нефть в диапазоне $59,7-63,3 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Согласно данным Минэнерго США, запасы в нефтехранилищах страны неожиданно... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:22
Котировки нефти марки Brent в понедельник удержатся в диапазоне $61-62 за баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. В понедельник утром котировки Brent опустились чуть ниже отметки $62 за баррель под влиянием официальной китайской... читать дальше
.28 октября 2019 года 16:10
Главным фактором поддержки цен на золото остается заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, по итогам которого 30 октября будет объявлено решение по процентной ставке, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. Главным событием... читать дальше
.28 октября 2019 года 15:09
Золото продолжит получать поддержку от неопределенности вокруг торгового конфликта и неустойчивого роста мирового ВВП - Julius Baer
Золото продолжит получать поддержку со стороны неопределенности вокруг торгового конфликта и неустойчивого роста мирового ВВП, позиция по нему конструктивна и рекомендуется держать его в портфеле, говорится в комментарии Julius Baer. На фоне публикации разочаровывающих данных по экономике США,... читать дальше
.28 октября 2019 года 11:27
Положительная отраслевая статистика и очередные позитивные сообщения по торговым переговорам позволяют ценам на нефть находиться в начале недели на комфортных уровнях. В то же время большое число рисков, преимущественно связанных с возможно более жесткой риторикой ФРС, могут оказать давление на... читать дальше
.28 октября 2019 года 10:08
В случае поддержки со стороны статистики по запасам нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
В случае поддержки со стороны статистики по запасам на этой неделе нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть в пятницу проторговывали верхнюю границу диапазона 58-61 долл./барр. (вопреки ожиданиям) на поддержке новостей о том, что США и... читать дальше
.28 октября 2019 года 09:45
Нефть получила неплохую поддержку от вышедшей статистики Baker Hughes, зафиксировавшей падение числа активных буровых установок в США сразу на 17 штук - до 696. Это говорит о продолжающемся снижении темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, что неизбежно скажется на снижении объемов добычи в США.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.