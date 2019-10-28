Потенциал укрепления рубля уже не кажется очень сильным - "Открытие Брокер"

Потенциал укрепления рубля уже не кажется столь сильным, так как в конце недели можно ожидать фиксации прибыли спекулянтами по факту завершения налогового периода, размещения ОФЗ и решения ФРС США, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Укрепление рубля в понедельник продолжилось на фоне налоговых платежей и роста ожиданий снижения ставки ФРС США.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3925 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 6,77%, недельная - до 6,77%, а месячная - до 6,83%.

"Рубль продолжают поддерживать налоговые платежи, относительно дорогая нефть выше $60 за баррель Brent, а также ожидания того, что ФРС США вновь снизит ставку 30 октября. Однако потенциал укрепления уже не кажется столь сильным, так как в конце недели можно ожидать фиксации прибыли спекулянтами по факту завершения налогового периода, размещения ОФЗ и решения ФРС США. Снижение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов на минувшем заседании сокращает актуальность carry trade, хотя рубль всё ещё остаётся одной из самых высокодоходных валют", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.