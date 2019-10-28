Ожидаем, что 13 декабря 2019 года ЦБ РФ сохранит ставку неизменной - БКС Глобал Маркетс

Решение ЦБ в пятницу снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п. (до 6,5%) сюрпризом не стало, рубль и ставка ЦБ – смягчение монетарной политики как реакция на внешние, а не внутренние риски, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс.

Действительно, с формальной точки зрения, резкое замедление инфляции в последние 3-4 недели (до 3,8% г/г на середину октября) открыло для ЦБ дополнительные возможности по смягчению политики. В краткосрочной перспективе инфляция, скорее всего, уйдет еще ниже – скажется эффект базы (в 4К18 и 1К19 ИПЦ быстро рос из-за повышения НДС). По оценке экспертов, инфляция на конец 2019 г. может упасть до 3,6% г/г (прежний прогноз – 3,8%), а на конец 1К20 – до 3-3.2% г/г. Однако затем процесс снижения инфляции может остановиться, т.к. развернется эффект базы и, возможно, начнут сказываться проинфляционные последствия ожидаемого увеличения госрасходов для стимулирования экономического роста (нацпроекты, повышения доходов в госсекторе).

"Эти среднесрочные инфляционные риски ЦБ должен учитывать в своей политике – именно поэтому мы ожидаем, что в первой половине 2020 г. его ключевая ставка может остаться неизменной. Но помимо внутренних факторов, на решение ЦБ по ставке также большое влияние оказывают и внешние факторы – прежде всего продолжающийся приток портфельных инвестиций на внутренний долговой рынок. Такой приток существенно увеличивает риски для российской финансовой, банковской и валютой системы, поскольку в случае изменения внешних условий (новая эскалация в торговых войнах, замедление мировой экономики, геополитика) приток капитала может резко смениться оттоком, что сразу же окажет мощное давление на курс рубля и портфели российских банков. На наш взгляд, именно эти внешние риски сыграли основное влияние в решении ЦБ о снижении ставки сразу на 50 б.п. Следующее заседание совета директоров банка запланировано на 13 декабря, и мы ожидаем, что ЦБ на нем решит сохранить ставку неизменной", - отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.