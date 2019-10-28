Растущие глобальные риски делают Россию более привлекательной для инвесторов - БКС Глобал Маркетс

Растущие глобальные риски делают Россию более привлекательной для инвесторов, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Вопреки ожиданиям рынков и обещаниям политиков, октябрь не внес ясности в разрешение ни одной из ключевых проблем: будущее торгового конфликта, Брекзита, конфликта на востоке Украины, проблем Ближнего Востока все также остается неопределенным.

Тем временем замедление глобальной экономики продолжается, а риски инвестирования для многих регионов растут.

На этом фоне Россия с продолжающей стагнировать экономикой и сохраняющейся неопределенностью в отношении будущих трендов становится более привлекательной для инвесторов не в последнюю очередь благодаря сильной финансовой позиции, отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс.