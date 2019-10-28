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28 октября 2019 года 11:27
Нефть начала неделю на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"
Положительная отраслевая статистика и очередные позитивные сообщения по торговым переговорам позволяют ценам на нефть находиться в начале недели на комфортных уровнях. В то же время большое число рисков, преимущественно связанных с возможно более жесткой риторикой ФРС, могут оказать давление на рисковые активы и нефтяные котировки во второй половине недели, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки в утренние часы понедельника сохраняются на комфортных уровнях. Фьючерсы на Brent торгуются вблизи отметки $61,8/bbl, WTI - $56,4/bbl. Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать умеренно позитивные настроения на глобальных площадках после переговоров между США и Китаем, в результате которых стороны, как сообщается, еще больше приблизились к подписанию первой фазы торгового соглашения. Кроме того, в пятницу стало известно, что количество активных буровых установок в США резко сократилось на 17 единиц. За последние десять недель это уже девятое сокращение буровых установок, а их общее число на данный момент составляет 830 единиц, что на 238 ед. меньше, чем в прошлом году. "Таким образом, положительная отраслевая статистика и очередные позитивные сообщения по торговым переговорам позволяют ценам на нефть начать текущую неделю на комфортных уровнях. В то же время большое число рисков предстоящей недели, преимущественно связанных с возможно более жесткой риторикой ФРС, могут оказать давление на рисковые активы и нефтяные котировки во второй половине недели", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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28 октября 2019 года 10:08
В случае поддержки со стороны статистики по запасам нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
В случае поддержки со стороны статистики по запасам на этой неделе нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть в пятницу проторговывали верхнюю границу диапазона 58-61 долл./барр. (вопреки ожиданиям) на поддержке новостей о том, что США и... читать дальше
.28 октября 2019 года 09:45
Нефть получила неплохую поддержку от вышедшей статистики Baker Hughes, зафиксировавшей падение числа активных буровых установок в США сразу на 17 штук - до 696. Это говорит о продолжающемся снижении темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, что неизбежно скажется на снижении объемов добычи в США.... читать дальше
.28 октября 2019 года 09:23
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,96%, закрывшись на отметке $62,03. Позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках, а также данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число нефтяных буровых в США сократилось на 17 единиц, на старте... читать дальше
.28 октября 2019 года 09:18
Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили торги в пятницу вблизи рекордных максимумов. Азиатские рынки акций поднимаются в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.28 октября 2019 года 09:13
Нефть продолжает рост после выхода из консолидации и закрепления выше ключевых уровней. Помимо общего улучшения настроений на мировых площадках и ожиданий дальнейшего снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, стимулирующим фактором является снижение буровой активности в США и локальное замедление... читать дальше
.25 октября 2019 года 18:36
Диапазон 58-61 долл./барр. по Brent остается актуальным на следующую неделю, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитик банка Екатерина Крылова не видит объективных поводов для разворота нефти в сторону роста. Сочетание слабой экономической статистики, вялого аппетита к риску, неутешительных... читать дальше
.25 октября 2019 года 17:37
Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение - "ВТБ Капитал Форекс"
Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение, отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. На рынке началась фиксация прибыли по росту пары на фоне новостей о возможном разрешении проблемы Брекзита в срок до 31 октября.... читать дальше
.25 октября 2019 года 17:08
Слабые данные по заказам на товары длительного пользования в американской экономике в сентябре указывают на замедление деловых инвестиций на фоне неопределенности в торговом конфликте между США и Китаем, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Недавнее снижение напряженности... читать дальше
.25 октября 2019 года 16:29
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американских биотехнологических компаний, соббщается в пресс-релизе компании. Рекомендация по iShares Nasdaq Biotechnology ETF - "покупать", целевая цена - $120 при текущей рыночной цене около 103,... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:15
Мировые фондовые рынки в последнее время держатся относительно неплохо. Такие индексы, как S&P 500, Nasdaq 100 или Swiss Market Index (SMI) торгуются лишь незначительно ниже рекордных максимумов, достигнутых этим летом. Однако, несмотря на некоторое улучшение настроений, инвесторы сохраняют... читать дальше
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