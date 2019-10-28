.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  В краткосрочной перспективе ожидаем консолидацию рынка госбумаг - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
28 октября 2019 года 10:51

В краткосрочной перспективе ожидаем консолидацию рынка госбумаг - Промсвязьбанк

В краткосрочной перспективе ожидается консолидация рынка госбумаг после очередной волны покупок, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Кривая ОФЗ в пятницу отреагировала снижением на 6-9 б.п. на решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 6,5%. В результате, доходность 2-летних ОФЗ снизилась до 6,06% годовых, 5-летних – до 6,17% годовых и 10-летних – до 6,45% годовых. Регулятор сохранил заявление, что при условии развития ситуации в соответствии с его базовым прогнозом будет рассматриваться целесообразность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. При этом прогноз по инфляции был существенно понижен (с 4-4,5% до 3,2-3,7% на конец 2019 года и с 4% до 3,5-4% на конец 2020 года): новая прогнозная оценка, на взгляд аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Грицкевича, стала более адекватной.

"Таким образом, с учетом превалирования дезинфляционных факторов и более активного смягчения процентной политики Банком России, ожидаем снижения ключевой ставки на 0,25 п.п. до 6,25% в декабре и до 6% в начале 2020 года. Интенсивность и глубина дальнейшего смягчения процентной политики будет зависеть от силы дезинфляционных процессов, которые пока расширяются. При ожидаемом снижении ставки до 6,0% годовых цель по доходности 10-летнего "бенчмарка" ОФЗ на горизонте 3-6 месяцев смещается на 15-20 б.п. ниже – до 6,25-6,3% годовых. В результате ожидаем что в среднесрочной перспективе доходность 10-летки достигнет экстремума 2007 года (6,3%) и, возможно, обновит его. В краткосрочной перспективе ожидаем консолидацию рынка госбумаг после очередной волны покупок", - указывает Дмитрий Грицкевич.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
28 октября 2019 года 11:27
Нефть начала неделю на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"
Положительная отраслевая статистика и очередные позитивные сообщения по торговым переговорам позволяют ценам на нефть находиться в начале недели на комфортных уровнях. В то же время большое число рисков, преимущественно связанных с возможно более жесткой риторикой ФРС, могут оказать давление на...    читать дальше
.
28 октября 2019 года 10:08
В случае поддержки со стороны статистики по запасам нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
В случае поддержки со стороны статистики по запасам на этой неделе нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть в пятницу проторговывали верхнюю границу диапазона 58-61 долл./барр. (вопреки ожиданиям) на поддержке новостей о том, что США и...    читать дальше
.
28 октября 2019 года 09:45
Нефти сегодня будет трудно пробить отметку $62 - Алор Брокер
Нефть получила неплохую поддержку от вышедшей статистики Baker Hughes, зафиксировавшей падение числа активных буровых установок в США сразу на 17 штук - до 696. Это говорит о продолжающемся снижении темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, что неизбежно скажется на снижении объемов добычи в США....    читать дальше
.
28 октября 2019 года 09:23
Brent может подняться к отметкам $62,40-62,80 - ГК "ФИНАМ"
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,96%, закрывшись на отметке $62,03. Позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках, а также данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число нефтяных буровых в США сократилось на 17 единиц, на старте...    читать дальше
.
28 октября 2019 года 09:18
S&P 500 и Dow закрылись вблизи рекордных пиков
Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили торги в пятницу вблизи рекордных максимумов. Азиатские рынки акций поднимаются в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник.    читать дальше
.
28 октября 2019 года 09:13
В начале недели Brent может дойти до 63 долларов за баррель - ИФК "Солид"
Нефть продолжает рост после выхода из консолидации и закрепления выше ключевых уровней. Помимо общего улучшения настроений на мировых площадках и ожиданий дальнейшего снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, стимулирующим фактором является снижение буровой активности в США и локальное замедление...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 18:36
Диапазон 58-61 долл./барр. по Brent остается актуальным на следующую неделю - Промсвязьбанк
Диапазон 58-61 долл./барр. по Brent остается актуальным на следующую неделю, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитик банка Екатерина Крылова не видит объективных поводов для разворота нефти в сторону роста. Сочетание слабой экономической статистики, вялого аппетита к риску, неутешительных...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 17:37
Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение - "ВТБ Капитал Форекс"
Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение, отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. На рынке началась фиксация прибыли по росту пары на фоне новостей о возможном разрешении проблемы Брекзита в срок до 31 октября....    читать дальше
.
25 октября 2019 года 17:08
Слабые данные по деловым инвестициям в США вряд ли являются признаком начала рецессии - Julius Baer
Слабые данные по заказам на товары длительного пользования в американской экономике в сентябре указывают на замедление деловых инвестиций на фоне неопределенности в торговом конфликте между США и Китаем, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Недавнее снижение напряженности...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 16:29
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать американские биотехнологии
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американских биотехнологических компаний, соббщается в пресс-релизе компании. Рекомендация по iShares Nasdaq Biotechnology ETF - "покупать", целевая цена - $120 при текущей рыночной цене около 103,...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.