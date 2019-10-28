В краткосрочной перспективе ожидаем консолидацию рынка госбумаг - Промсвязьбанк

В краткосрочной перспективе ожидается консолидация рынка госбумаг после очередной волны покупок, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Кривая ОФЗ в пятницу отреагировала снижением на 6-9 б.п. на решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 6,5%. В результате, доходность 2-летних ОФЗ снизилась до 6,06% годовых, 5-летних – до 6,17% годовых и 10-летних – до 6,45% годовых. Регулятор сохранил заявление, что при условии развития ситуации в соответствии с его базовым прогнозом будет рассматриваться целесообразность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. При этом прогноз по инфляции был существенно понижен (с 4-4,5% до 3,2-3,7% на конец 2019 года и с 4% до 3,5-4% на конец 2020 года): новая прогнозная оценка, на взгляд аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Грицкевича, стала более адекватной.

"Таким образом, с учетом превалирования дезинфляционных факторов и более активного смягчения процентной политики Банком России, ожидаем снижения ключевой ставки на 0,25 п.п. до 6,25% в декабре и до 6% в начале 2020 года. Интенсивность и глубина дальнейшего смягчения процентной политики будет зависеть от силы дезинфляционных процессов, которые пока расширяются. При ожидаемом снижении ставки до 6,0% годовых цель по доходности 10-летнего "бенчмарка" ОФЗ на горизонте 3-6 месяцев смещается на 15-20 б.п. ниже – до 6,25-6,3% годовых. В результате ожидаем что в среднесрочной перспективе доходность 10-летки достигнет экстремума 2007 года (6,3%) и, возможно, обновит его. В краткосрочной перспективе ожидаем консолидацию рынка госбумаг после очередной волны покупок", - указывает Дмитрий Грицкевич.