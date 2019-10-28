Рубль удержится в диапазоне 63,50-64,50/USD на текущей неделе - РФПИ

Завершение налогового периода и смещение внимания на внешние рынки способны удерживать рубль на этой неделе в диапазоне 63,50-64,50/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

Рубль в пятницу умеренно укрепился на 0,3% до 63,85/USD, хотя в течение торгов минимумы по USD находились около 63,65, напоминает эксперт. В условиях относительно сбалансированного внешнего фона и растущих цен на нефть основным драйвером для рубля стало заседание ЦБ по ставке. Регулятор все-таки предпочел снизить ставку "решительно" на 50 б.п. до 6,50%, и сопроводил свое решение комментарием, допускающим (но вовсе не гарантирующим) ее дальнейшее снижение.

"Это сохраняет привлекательность ОФЗ, корпоративных бондов и акций, что позитивно и для рубля. Тем не менее, завершение налогового периода и смещение внимания на внешние рынки способны удерживать рубль на этой неделе в диапазоне 63,50-64,50/USD", - заключает Дмитрий Полевой.