Мы видим условия для продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 бп в декабре - Росбанк

Аналитики Росбанка видят условия для продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 бп в декабре, говорится в комментарии банка. "Банк России, снизив в пятницу ключевую ставку на 50 бп, продолжает отмечать, что замедление инфляции вызвано, в первую очередь, слабым потребительским спросом, что можно рассматривать как аргумент к ожиданию устойчивого замедления инфляции в среднесрочной перспективе", - отмечают эксперты Росбанка. Кроме того, Банк России отметил снижение рисков со стороны фискальной политики, что поддерживает его решение о переходе к более быстрому снижению ключевой ставки.

"На этом фоне мы видим условия для продолжения снижения ключевой ставки на заседании в декабре, в нашем базовом сценарии на 25 бп. Однако более сильный пересмотр прогноза по инфляции говорит и о возможности снижения ставки на 50 бп, если фактическая инфляция будет вблизи нижней границы заявленного ЦБ диапазона. Кроме того, улучшенный прогноз по инфляции на 2020 год в силу снизившихся инфляционных рисков (3,5-4,0% против "вблизи 4%" на прошлом заседании) говорит о возможности продолжения движения и в 2020 году (до 5,75%)", - полагают эксперты Росбанка.