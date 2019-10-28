.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Мы видим условия для продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 бп в декабре - Росбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 октября 2019 года 10:34
Мы видим условия для продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 бп в декабре - Росбанк
Аналитики Росбанка видят условия для продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 бп в декабре, говорится в комментарии банка. "Банк России, снизив в пятницу ключевую ставку на 50 бп, продолжает отмечать, что замедление инфляции вызвано, в первую очередь, слабым потребительским спросом, что можно рассматривать как аргумент к ожиданию устойчивого замедления инфляции в среднесрочной перспективе", - отмечают эксперты Росбанка. Кроме того, Банк России отметил снижение рисков со стороны фискальной политики, что поддерживает его решение о переходе к более быстрому снижению ключевой ставки. "На этом фоне мы видим условия для продолжения снижения ключевой ставки на заседании в декабре, в нашем базовом сценарии на 25 бп. Однако более сильный пересмотр прогноза по инфляции говорит и о возможности снижения ставки на 50 бп, если фактическая инфляция будет вблизи нижней границы заявленного ЦБ диапазона. Кроме того, улучшенный прогноз по инфляции на 2020 год в силу снизившихся инфляционных рисков (3,5-4,0% против "вблизи 4%" на прошлом заседании) говорит о возможности продолжения движения и в 2020 году (до 5,75%)", - полагают эксперты Росбанка.
.
28 октября 2019 года 11:27
Положительная отраслевая статистика и очередные позитивные сообщения по торговым переговорам позволяют ценам на нефть находиться в начале недели на комфортных уровнях. В то же время большое число рисков, преимущественно связанных с возможно более жесткой риторикой ФРС, могут оказать давление на... читать дальше
.28 октября 2019 года 10:08
В случае поддержки со стороны статистики по запасам нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
В случае поддержки со стороны статистики по запасам на этой неделе нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть в пятницу проторговывали верхнюю границу диапазона 58-61 долл./барр. (вопреки ожиданиям) на поддержке новостей о том, что США и... читать дальше
.28 октября 2019 года 09:45
Нефть получила неплохую поддержку от вышедшей статистики Baker Hughes, зафиксировавшей падение числа активных буровых установок в США сразу на 17 штук - до 696. Это говорит о продолжающемся снижении темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, что неизбежно скажется на снижении объемов добычи в США.... читать дальше
.28 октября 2019 года 09:23
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,96%, закрывшись на отметке $62,03. Позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках, а также данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число нефтяных буровых в США сократилось на 17 единиц, на старте... читать дальше
.28 октября 2019 года 09:18
Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили торги в пятницу вблизи рекордных максимумов. Азиатские рынки акций поднимаются в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.28 октября 2019 года 09:13
Нефть продолжает рост после выхода из консолидации и закрепления выше ключевых уровней. Помимо общего улучшения настроений на мировых площадках и ожиданий дальнейшего снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, стимулирующим фактором является снижение буровой активности в США и локальное замедление... читать дальше
.25 октября 2019 года 18:36
Диапазон 58-61 долл./барр. по Brent остается актуальным на следующую неделю, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитик банка Екатерина Крылова не видит объективных поводов для разворота нефти в сторону роста. Сочетание слабой экономической статистики, вялого аппетита к риску, неутешительных... читать дальше
.25 октября 2019 года 17:37
Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение - "ВТБ Капитал Форекс"
Пара евро-доллар снова торгуется чуть выше отметки 1,11, ожидается дальнейшее снижение, отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. На рынке началась фиксация прибыли по росту пары на фоне новостей о возможном разрешении проблемы Брекзита в срок до 31 октября.... читать дальше
.25 октября 2019 года 17:08
Слабые данные по заказам на товары длительного пользования в американской экономике в сентябре указывают на замедление деловых инвестиций на фоне неопределенности в торговом конфликте между США и Китаем, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Недавнее снижение напряженности... читать дальше
.25 октября 2019 года 16:29
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американских биотехнологических компаний, соббщается в пресс-релизе компании. Рекомендация по iShares Nasdaq Biotechnology ETF - "покупать", целевая цена - $120 при текущей рыночной цене около 103,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.