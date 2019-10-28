Торговый диапазон на текущую неделю по паре USD/RUB: 63,50-64,50 - Банк "Русский Стандарт"

После решения Банка России понизить ключевую ставку сразу на 50 бп, до 6,5% годовых, рубль остался в узком диапазоне, сформированном с начала минувшей недели, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. При этом российский рубль, по мнению эксперта, на текущей неделе будет получать поддержку от завершающегося налогового периода и роста цен на нефть, которые получили поддержку от неожиданного снижения запасов в США и дальнейшей поддержки цен со стороны ОПЕК+, закрепившись на уровне выше $60/баррель.

Пересмотр по ставке ожидается в среду в США, где большинство участников ждут от ФРС дальнейшего смягчения ДКП, понизив ставку на 25 бп с текущих уровней 1,75%-2%.

"В целом можно предположить, что если Федрезерв решится на дальнейшее смягчение и понизит ставку на 25 бп, это поддержит рубль в качестве валюты кэрри-трейд на небольшом горизонте в виду того, что спред между процентными ставками продолжает сужаться, и для США это снижение вполне может стать последним с длительной паузой, когда для Банка России потенциал смягчения еще не исчерпан в силу сохраняющихся существенных рисков мировой экономики внутренним преобладанием дезинфляционных рисков над проинфляционными. Торговый диапазон по паре USD/RUB: 63,50-64,50, по паре EUR/RUB 70,60-71,60, - прогнозирует Максим Тимошенко.