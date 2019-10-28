В случае поддержки со стороны статистики по запасам нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр. - Промсвязьбанк

В случае поддержки со стороны статистики по запасам на этой неделе нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Цены на нефть в пятницу проторговывали верхнюю границу диапазона 58-61 долл./барр. (вопреки ожиданиям) на поддержке новостей о том, что США и КНР близки к финализации первой части торгового соглашения. Также в плюс играли спекуляции вокруг возможного увеличения квот на сокращение добычи странами ОПЕК+.

"Улучшение сантимента способствует возвращению интереса спекулянтов к сырью, однако мы по-прежнему считаем это временным эффектом, т.к. не верим до конца в позитивный исход торговой войны. Тем не менее, в случае поддержки со стороны статистики по запасам на этой неделе нефть может перейти в диапазон 60-64 долл./барр.", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.