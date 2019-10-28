Индекс Мосбиржи может открыться умеренным приростом - ИК "Алго Капитал"

С учетом того, что утреннее падение нефтяных котировок носит коррекционный характер, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Утром в понедельник фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости около 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent в противовес пятничному приросту подешевели на 0,3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0,7%. Японский Nikkei225 прибавил 0,3%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2880 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 пунктов.

После умерено позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, - отмечает ведущий риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. - Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация сентябрьской статистики по изменению товарных запасов на оптовых складах и в розничной торговле в США (15:30 мск)".