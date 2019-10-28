Ждем продолжения притока средств на рынок акций - Алор Брокер

После снижения ставки Банком России можно ожидать продолжения притока средств в акции, в том числе и в результате сокращения позиций по ставшим менее доходным облигациям, говорится в комментарии Алор Брокер.

Индекс Мосбиржи в пятницу закрылся в символическом "минусе", потеряв 0,13% после 8 сессий непрерывного роста. Причем днем снижение было большим и рублевый индикатор рынка даже спустился в район 2850 пунктов, который теперь выступает поддержкой. Однако под вечер большая часть просадки, несмотря на приближавшиеся выходные, была выкуплена, что говорит о силе продолжающегося восходящего тренда.

"В понедельник ничто не мешает продолжению роста. С утра американские фьючерсы в легком "плюсе", нефть торгуется около 62 долларов за баррель. После снижения ставки Банком России сразу на 0,5 п.п. и ожиданиях ее дальнейшего уменьшения, мы ожидаем продолжения притока средств в акции, в том числе и в результате сокращения позиций по ставшим менее доходным облигациям", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.