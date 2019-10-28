Brent может подняться к отметкам $62,40-62,80 - ГК "ФИНАМ"

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,96%, закрывшись на отметке $62,03. Позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках, а также данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число нефтяных буровых в США сократилось на 17 единиц, на старте новой недели могут оказать существенную поддержку "быкам", которые на фоне всеобщего оптимизма предпримут попытки вытолкнуть стоимость фьючерсного контракта Brent к отметкам $62,40-62,80, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.